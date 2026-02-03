Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области позволяет семьям лучше планировать расходы и сохранять финансовую стабильность.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области в 2026 году продолжает предоставляться переселенцам, а отдельные категории могут получить дополнительные выплаты, сообщает Politeka.net.

С начала года размеры ежемесячной поддержки остались без изменений. Совершеннолетним насчитывают по 2 тысячи гривен, детям и людям с инвалидностью - по 3 тысячи ежемесячно.

Кроме базовых начислений государство предусмотрело разовую финансовую выплату. На нее могут претендовать лица, официально работавшие или ведущие предпринимательскую деятельность на определенный период без перерывов в статусе получателя поддержки.

Право на такую ​​помощь имеют переселенцы, которые не менее шести месяцев подряд были трудоустроены или зарегистрированы как ФЛП, получали средства на проживание и могут подтвердить уплату налогов.

Выплату назначают в месяце, наступающем после завершения полугодового периода работы. Сумма составляет 2 тысячи гривен, а для лиц с инвалидностью – 3 тысячи.

Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить подтверждающие документы: данные из реестра застрахованных лиц, справку с места работы или декларацию предпринимателя.

В случае отказа заявители имеют право обжаловать решение через Уполномоченный Верховной Рады по правам человека или воспользоваться бесплатной правовой помощью.

Специалисты отмечают, что денежная помощь для ВПЛ в Киевской области позволяет семьям лучше планировать расходы и сохранять финансовую стабильность при адаптации на новом месте.

Актуальную информацию об условиях начисления средств рекомендуют проверять на официальных ресурсах.

Источник: fakty.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: как изменились цены.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области: что нужно иметь при себе для получения.

Как сообщала Politeka, Подорожание круп в Киевской области: магазины резко переписали ценники.