Грошова допомога для ВПО у Київській області у 2026 році продовжує надаватися переселенцям, а окремі категорії можуть отримати додаткові виплати, повідомляє Politeka.net.

Із початку року розміри щомісячної підтримки залишилися без змін. Повнолітнім нараховують по 2 тисячі гривень, дітям та людям з інвалідністю — по 3 тисячі щомісяця.

Крім базових нарахувань, держава передбачила разову фінансову виплату. На неї можуть претендувати особи, які офіційно працювали або вели підприємницьку діяльність визначений період без перерв у статусі отримувача підтримки.

Право на таку допомогу мають переселенці, котрі щонайменше шість місяців поспіль були працевлаштовані або зареєстровані як ФОП, отримували кошти на проживання та можуть підтвердити сплату податків.

Виплату призначають у місяці, що настає після завершення піврічного періоду роботи. Сума становить 2 тисячі гривень, а для осіб з інвалідністю — 3 тисячі.

Для оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду України та подати підтвердні документи: дані з реєстру застрахованих осіб, довідку з місця роботи або декларацію підприємця.

У разі відмови заявники мають право оскаржити рішення через Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або скористатися безкоштовною правовою допомогою.

Фахівці зазначають, що грошова допомога для ВПО у Київській області дозволяє родинам краще планувати витрати та зберігати фінансову стабільність під час адаптації на новому місці.

Актуальну інформацію щодо умов нарахування коштів рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах.

