В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий будут проводить плановые работы, поэтому составлены графики отключения света в Киевской области на 3 февраля.

Графики отключения света в Киевской области на 3 февраля продлятся из-за плановых и профилактических работ в регионе, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на Киевские региональные электросети.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» будет проводить профилактические работы в пределах Великодимерской территориальной громады.

Так, 03.02.2026 года будут выключать электричество в таких населенных пунктах:

с. Бобрык, 09:30–15:30 – улицы Лисова; Молодижна; Набережна;

с. Бобрык, 10:00–17:00 – полное обесточивание;

с. Рудня, 11:30-17:30 - улицы Ковпака; Молодижна.

03.02.2026 «ДТЭК» также сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение с 6 до 17 часов в селе Иванковычи на улицах:

1 Травня — 2, 3, 5

Академична — 25, 34/1, 77

Архитектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, 51, Б/Н

Бузкова — 601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербыцького — 2Б, 2В, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Вышнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 433, 1507, 55

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б, 31, 159

Заповидна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 44, 45, 46, 47, 52, 67

Захысныкив Витчызны — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчых — 2А, 3, 5, 1670

Зоряна — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие возрастные надбавки предусмотрены в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: новые цены уже известны.