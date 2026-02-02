З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій будуть проводити планові роботи, тому складено графіки відключення світла у Київській області на 3 лютого.

Графіки відключення світла у Київській області на 3 лютого триватимуть через планові та профілактичні роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Великодимерської територіальної громади.

Так, 03.02.2026 року будуть вимикати електрику в таких населених пункатх:

с. Бобрик, 09:30–15:30 — вулиці Лісова; Молодіжна; Набережна;

с. Бобрик, 10:00–17:00 — повне знеструмлення;

с. Рудня, 11:30–17:30 — вулиці Ковпака; Молодіжна.

03.02.2026 року «ДТЕК» також повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання з 6 до 17 години в селі Іванковичі на вулицях:

1 Травня — 2, 3, 5

Академічна — 25, 34/1, 77

Архітектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березова — 1/1, 2, 3, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 33, 51, Б/Н

Бузкова — 601

Валова — 6А, 8-А, 16

Вербицького — 2Б, 2В, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Вишнева — 3, 5-А, 5Б, 6, 7, 10, 10-А, 18, 23, 27, 433, 1507, 55

Гоголя — 4, 6, 8, 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 9, 9А, 10, 16, 19, 19А, 19Б, 31, 159

Заповідна — 1, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 44, 45, 46, 47, 52, 67

Захисників Вітчизни — 1, 8, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 110, 160В

Зодчих — 2А, 3, 5, 1670

Зоряна — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: українцям обіцяють підтримку, хто в списку отримувачів.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які вікові надбавки передбачені у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: нові ціни вже відомі.