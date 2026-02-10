Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области прежде всего рассчитана на пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется через центр «Єднання», который работает с людьми старшего возраста и внутри перемещенными лицами, сообщает Politeka.

Хаб обеспечивает посетителей продуктовыми наборами, средствами гигиены и базовыми вещами повседневного потребления. Кроме материальной поддержки, волонтерская команда проводит консультации по социальным программам и помогает разобраться с доступными форматами помощи.

Ячейка функционирует в Александровской общине и стала важной поддержкой для местных жителей и переселенцев. Здесь можно получить продукты, необходимые бытовые товары, а также советы по адаптации и оформлению документации.

Отдельное направление работы сосредоточено на Покровском отрезке, где потребности остаются повышенными. Поддержку направляют на семьи и одиноких граждан, которым сложно самостоятельно покрывать ежедневные расходы.

Прием посетителей проходит в будни с 9:00 до 17:00. Специалисты рассматривают обращения, дают разъяснения и сопровождают при подготовке необходимых справок.

По словам организаторов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области прежде всего рассчитана на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Актуальный график выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям рекомендуют обращаться заранее и следить за обновлениями, чтобы получить поддержку без задержек и лишнего ожидания.

Кроме того, гуманитарную помощь можно получить и в Одессе. Проект работает на постоянной основе и предусматривает не только горячие обеды, но возможность получить теплые напитки и консультации от волонтеров.

