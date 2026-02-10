Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області насамперед розрахована на людей похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається через центр «Єднання», який працює з людьми старшого віку та внутрішньо переміщеними особами, повідомляє Politeka.

Хаб забезпечує відвідувачів продуктовими наборами, засобами гігієни й базовими речами щоденного вжитку. Окрім матеріальної підтримки, волонтерська команда проводить консультації щодо соціальних програм і допомагає розібратися з доступними форматами допомоги.

Осередок функціонує в Олександрівській громаді та став важливою підтримкою для місцевих жителів і переселенців. Тут можна отримати харчі, необхідні побутові товари, а також поради з адаптації й оформлення документації.

Окремий напрям роботи зосереджений на Покровському відрізку, де потреби залишаються підвищеними. Підтримку спрямовують на родини та самотніх громадян, яким складно самостійно покривати щоденні витрати.

Прийом відвідувачів відбувається у будні з 9:00 до 17:00. Спеціалісти розглядають звернення, надають роз’яснення та супроводжують під час підготовки необхідних довідок.

За словами організаторів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області насамперед розрахована на людей похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Актуальний графік видачі публікують в офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям рекомендують звертатися заздалегідь і стежити за оновленнями, щоб отримати підтримку без затримок та зайвого очікування.

Крім того, гуманітарну допомогу можна отримати й в Одесі. Проєкт працює на постійній основі та передбачає не лише гарячі обіди, а й можливість отримати теплі напої та консультації від волонтерів.

