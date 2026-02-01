Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области помогает привести финансовую модель предприятия в соответствие с реальными затратами.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с нового года, сообщает Politeka.

С января 2026 года жители Черниговской области будут платить больше за вывоз мусора и содержание жилищного фонда. Для частного сектора новая ставка составляет 37,50 гривен в месяц с одного человека, а жители многоквартирных домов – 36,55 гривен. Платежи начисляются автоматически.

В коммунальном предприятии "Менакоммунуслуга" объясняют, что повышение связано с ростом цен на топливо, расходами на обслуживание техники и пересмотром заработных плат работников. Власти отмечают, что новые тарифы обеспечивают стабильную работу систем обращения с отходами и поддержание качества услуг в периоды повышенной нагрузки.

На последнем заседании городского совета обсуждались также социальные программы. В частности, программу «Восстановление» утвердили для компенсации расходов гражданам, чье жилье пострадало из-за боевых действий. Один из заявителей получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты отмечают местным жителям, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области помогает привести финансовую модель предприятия в соответствие с реальными затратами. Местным жителям советуют планировать ежемесячные расходы, отслеживать официальные сообщения и оплачивать счета.

Также следует отметить, что регулярная уплата гарантирует бесперебойную работу жизненно важных систем, предотвращает задолженности и штрафы, а также поддерживает жилую инфраструктуру в надлежащем состоянии.

