Графики отключения света в Ровенской области на 4 февраля охватят ряд населенных пунктов из-за плановых ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Ровнооблэнерго».

Украинцам показали подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 4 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

С 9 до 17 часов ограничения охватят село Билка. Обесточат часть домов, которые расположены на улицах:

Кыивська, Л. Украинкы, Лукашова, Мыру, Перемогы, Тыха, Хутир Денысы, Хутир Хыльчыкы, Хутир Чагари, Ярового.

С 9 до 17 часов также обесточат село Корнын. Ограничения будут действовать в части домов по адресам:

1 Травня, Вячеслава Чорновола, Вербова, Гарна, Глыбока, Дачна, Кирова, Островського, Петра Могылы, Покровська, Польова, Тыха, Франка Ивана, Центральна, Шевченка.

В городе Дубровыця с 9 до 17 часов будут проводить плановые работы в электросетях. В этой связи вводятся выключения в некоторых домах на улицах:

Василия Стуса, Воробынська, Каплуна, Паркова, Партызанська, Шевченко, Ювилейна.

Кроме того, дополнительные графики отключения света будут продолжаться с 9 до 17 часов в селе Лисопиль. Свет выключится в ряде домов, находящихся по адресам:

1 Травня, Будивельна, Будивельныкив, В.Нова, Вереснева, Веселкова, Вышнева, Вильхова, Галыцька, Городня, Грунтова, Грушевського, Дытяча, Друга, Дружбы, Задорожна, Зализнычна, Запорижська, Затышна, Захидна, Зелена, Земельна, Карпа Васыльчука, Каштанова, Кленова, Костопильська, Краевыдна, Кузнецова, Л.Украинкы, Лыпова, Лугова, Лисна, Лисопильська, Молодижна, Минеральна, Нова, Пята, Паркова, Перша, Пивденна, Пищана, Ранкова, Робитныча, Ривненська, Садова, Святкова, Свитла, Серпнева, Сонячна, Сонячний, Степова, Студентська, Тыха, Третя, Украинська, Урожайна, Фабрычна, Фруктова, Хотынка, Хутирська, Центральна, Четверта, Шевченка, Шкильна, Шоста, провул. Робитнычый.

«Рівнеобленерго» рекомендует следить за актуальными графиками в разделе «Отключение» на официальном сайте компании, а также в чат-ботах Viber и Telegram. Жители региона просят заранее подготовиться к возможным перерывам электроснабжения и учитывать их в своем повседневном планировании.

