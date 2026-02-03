Українцям розкрили детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 4 лютого.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 4 лютого охоплять низку населених пунктів через планові ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Українцям показали детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 4 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

З 9 до 17 години обмеження охоплять село Білка. Знеструмлять частину будинків, які розташовані на вулицях:

Київська, Л. Українки, Лукашова, Миру, Перемоги, Тиха, Хутір Дениси, Хутір Хильчики, Хутір Чагарі, Ярового.

З 9 до 17 години також знеструмлять село Корнин. Обмеження будуть діяти в частині будинків за адресами:

1 Травня, В'ячеслава Чорновола, Вербова, Гарна, Глибока, Дачна, Кірова, Островського, Петра Могили, Покровська, Польова, Тиха, Франка Івана, Центральна, Шевченка.

У місті Дубровиця з 9 до 17 години проводитимуть планові роботи в електромережах. У зв'язку з цим вводяться вимкнення у деяких будинках на вулицях:

Василя Стуса, Воробинська, Каплуна, Паркова, Партизанська, Шевченка, Ювілейна.

Окрім цього, додаткові графіки відключення світла триватимуть з 9 до 17 години в селі Лісопіль. Світло вимкнуть у низці будинків, що знаходяться за адресами:

1 Травня, Будівельна, Будівельників, В.Нова, Вереснева, Веселкова, Вишнева, Вільхова, Галицька, Городня, Грунтова, Грушевського, Дитяча, Друга, Дружби, Задорожна, Залізнична, Запоріжська, Затишна, Західна, Зелена, Земельна, Карпа Васильчука, Каштанова, Кленова, Костопільська, Краєвидна, Кузнєцова, Л.Українки, Липова, Лугова, Лісна, Лісопільська, Молодіжна, Мінеральна, Нова, П'ята, Паркова, Перша, Південна, Піщана, Ранкова, Робітнича, Рівненська, Садова, Святкова, Світла, Серпнева, Сонячна, Сонячний, Степова, Студентська, Тиха, Третя, Українська, Урожайна, Фабрична, Фруктова, Хотинка, Хутірська, Центральна, Четверта, Шевченка, Шкільна, Шоста, провул. Робітничий.

«Рівнеобленерго» рекомендує слідкувати за актуальними графіками у розділі «Відключення» на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону просять заздалегідь підготуватися до можливих перерв електропостачання та враховувати їх у своєму повсякденному плануванні.

