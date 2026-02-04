Украинцев просят заранее подготовиться к графику отключения света в Сумской области на 5 февраля.

Графики отключения света в Сумской области на 5 февраля будут продолжаться из-за профилактических и плановых работ, вводимых в регионе, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области будут действовать 5 февраля, ограничения будут производиться в определенные часы.

С 8 до 16 часов будут продолжаться ограничения в населенном пункте Шостка. Они касаются следующих улиц:

Довженко - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 16, 18, 20, 24;

Захысныкив Украины - 6, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22;

Остапа Вышни - 1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7;

Семьи Крывоносив - 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16.

Также будут действовать обесточивание в городе Охтырка. Дома будут отключаться по адресам:

Лисный — 1;

Лозовый — 16, 30;

Лугова — 75, 77, 79, 81;

Мыхайла Рудынського — 7, 8, 9, 10, 12;

Набережна с. Козятын — 1, 3, 3Z, 5, 5Z;

Набережный — 2, 2А, 3А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 20А;

Назария Яремчука — 1, 2Б, 2В, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19А, 20;

Нафтовыкив — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А;

Незалежносты — 4, 23, 25, 28, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36;

Нины Матвиенко — 2, 3;

Сумська — 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 211, 212, 212А, 212Б, 213, 214, 215, 216, 218, 218А, 219А, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 227А, 228, 228А, 229, 229А, 229Б, 230, 230А, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 245, 246, 246А, 246Б, 247, 248, 249, 249А;

Холодноярська — 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104А, 105, 106, 106А, 107, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129;

Шевченка — 12, 16, 18, 20, 64, 65, 66, 70.

В Конотопе будут действовать дополнительные графики отключения света. Они продлятся с 08:30 до 14:30 по следующим адресам:

Клубна — 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 67, 69, 69А, 71, 73, 73А, 111;

Кооператывна — 46, 61;

Осиння — 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

Проризна — 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65;

Ярослава Мудрого — 1, 3, 5, 7, 9.

С 9 до 15 часов будут выключать свет в Лебедыни по следующим адресам:

Чупивка - 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10 104, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;

Михайливська - 6;

Сергия Корольова - 1, 7, 29.

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

