Графіки відключення світла у Сумській області на 5 лютого триватимуть через профілактичні та планові роботи, шо вводяться в регіоні, пише Politeka.net.
Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».
Графіки планових відключень електроенергії в Сумській області будуть діяти 5 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години.
З 8 до 16 години триватимуть обмеження в населеному пункті Шостка. Вони стосуються наступних вулиць:
- Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 16, 18, 20, 24;
- Захисників України — 6, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22;
- Остапа Вишні — 1, 2, 3, 4, 5/1, 6, 7;
- Родини Кривоносів — 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16.
Також будуть діяти знеструмлення в місті Охтирка. Будинки вимикатимуть за адресами:
- Лісний — 1;
- Лозовий — 16, 30;
- Лугова — 75, 77, 79, 81;
- Михайла Рудинського — 7, 8, 9, 10, 12;
- Набережна с. Козятин — 1, 3, 3Z, 5, 5Z;
- Набережний — 2, 2А, 3А, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 20А;
- Назарія Яремчука — 1, 2Б, 2В, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19А, 20;
- Нафтовиків — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А;
- Незалежності — 4, 23, 25, 28, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 36;
- Ніни Матвієнко — 2, 3;
- Сумська — 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 211, 212, 212А, 212Б, 213, 214, 215, 216, 218, 218А, 219А, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 227А, 228, 228А, 229, 229А, 229Б, 230, 230А, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 241, 243, 245, 246, 246А, 246Б, 247, 248, 249, 249А;
- Холодноярська — 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 104А, 105, 106, 106А, 107, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 112А, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129;
- Шевченка — 12, 16, 18, 20, 64, 65, 66, 70.
В Конотопі також діютимуть додаткові графіки відключення світла. Вони триватимуть з 08:30 до 14:30 за наступними адресами:
- Клубна — 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 67, 69, 69А, 71, 73, 73А, 111;
- Кооперативна — 46, 61;
- Осіння — 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;
- Прорізна — 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 65;
- Ярослава Мудрого — 1, 3, 5, 7, 9.
З 9 до 15 години вимикатимуть світло в Лебедині за такими адресами:
- Чупівка — 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133;
- Михайлівська — 6;
- Сергія Корольова — 1, 7, 29.
Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.
