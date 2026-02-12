В 2026 году размер ежемесячной надбавки вырос, однако не все пенсионеры могут получить соответствующую доплату в Кировоградской области.

С повышением минимальной пенсии до 2595 гривен в 2026 году произошел автоматический перерасчет доплат для пенсионеров в Кировоградской области, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Повышение надбавки за сверхурочный страховой стаж коснулось пенсионеров, у которых его продолжительность превышает установленную законом норму.

Повышение доплат для пенсионеров в Кировоградской области распространяется на женщин старше 30 лет страхового стажа и на мужчин с более 35 лет. Это также касается лиц со льготным, в частности, по Списку №1.

Важно: за каждый полный год работы сверх установленной нормы к пенсии прибавляется 1% от минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году это составляет 25,95 грн. в год. На практике это выглядит так:

женщина со страховым стажем 40 лет получает ежемесячную надбавку в размере 259,50 гривен, в то время как в прошлом году эта сумма составила 236,10 гривен;

человек с таким же опытом будет иметь доплату 128,75 грн против 118,05 грн в 2025 году.

Итак, в 2026 году размер ежемесячной прибавки вырос на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин.

Перерасчет доплаты производится автоматически, без подачи заявлений. То есть, если страховой стаж значительно превышает норматив, сумма надбавки возрастает пропорционально количеству дополнительных лет.

После прекращения трудовой деятельности ситуация меняется. Пенсионный фонд осуществляет перерасчет пенсии с учетом актуального прожиточного минимума.

В результате доплата за стаж может возрасти, поэтому новый размер выплат применяется уже с месяца, наступающего после увольнения с работы.

