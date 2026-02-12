У 2026 році розмір щомісячної надбавки зріс, проте не всы пенсіонери можуть отримати відповідну доплату в Кіровоградській області.

З підвищенням мінімальної пенсії до 2595 гривень у 2026 року відбувся автоматичний перерахунок доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області, пише Politeka.net.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Підвищення надбавки за понаднормовий страховий стаж торкнулося пенсіонерів, у яких його тривалість перевищує встановлену законом норму.

Підвищення доплат для пенсіонерів в Кіровоградській області поширюється на жінок, які мають понад 30 років страхового стажу, та на чоловіків з більш як 35 років. Це також стосується осіб із пільговим, зокрема за Списком №1.

Важливо: за кожен повний рік роботи понад установлену норму до пенсії додається 1% від мінімальної пенсії за віком. У 2026 році це становить 25,95 грн за рік. На практиці це виглядає так:

жінка зі страховим стажем 40 років отримує щомісячну надбавку у розмірі 259,50 грн, тоді як торік ця сума становила 236,10 грн;

чоловік із таким самим досвідом матиме доплату 128,75 грн проти 118,05 грн у 2025 році.

Отже, у 2026 році розмір щомісячної надбавки зріс на 23,40 грн для жінок і на 10,70 грн для чоловіків.

Перерахунок доплати за стаж проводиться автоматично, без подання заяв. Тобто якщо страховий стаж значно перевищує норматив, сума надбавки зростає пропорційно кількості додаткових років.

Після припинення трудової діяльності ситуація змінюється. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок пенсії з урахуванням актуального прожиткового мінімуму.

У результаті доплата за стаж може зрости, тому новий розмір виплат застосовується вже з місяця, що настає після звільнення з роботи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: на яку проблему чекати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Кропивницькому: як зросли ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: чому виплати можуть не надійти.