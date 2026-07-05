Дефицит продуктов в Днепропетровской области не прогнозируется, однако рынок вынужден адаптироваться к повышению цен.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не обостряется, однако жители подмечают подорожание яблок, сообщает Politeka.

Запасы фруктов в регионе остаются достаточными, но стремительное удорожание отдельных видов заставляет потребителей планировать покупки более тщательно. В Украине и Польше объемы яблок в хранилищах снизились, а высокий спрос на экспортные партии подталкивает цены вверх.

Аналитики отмечают, что потери урожая из-за заморозков и сложностей с правильным хранением ограничивают предложение качественных плодов. Особенно это касается премиальных сортов, где рынок уже адаптируется к новым ценовым максимумам.

Дополнительное давление на стоимость производят удары по энергетической инфраструктуре и использование дизель-генераторов для охлаждения, что значительно увеличивает себестоимость продукции, объясняют эксперты.

Ситуация в Европе демонстрирует разные тенденции. В Нидерландах и Бельгии запасы фруктов достаточно, что сдерживает колебания цен, тогда как в восточных странах дефицит яблок ощутим. Польские фермеры после праздничного сезона ограничены запасами, что также влияет на локальные тарифы.

Специалисты прогнозируют, что давление на стоимость фруктов сохранится в феврале из-за сокращения запасов в США и логистических трудностей в портах. Собственные каналы сбыта становятся критически важными: более дешевые промышленные яблоки остаются доступными, а премиальные сорта продолжают дорожать.

Таким образом, дефицита продуктов в Днепропетровской области не прогнозируется, однако рынок вынужден приспосабливаться к повышению цен на популярные плоды.

Жителям советуют заранее планировать закупки, обращать внимание на качество продукции и отслеживать изменения стоимости во избежание неприятных сюрпризов и обеспечить достаточное количество фруктов в домохозяйствах.

Источник

Последние новости Украины: