Дефицит продуктов в Днепропетровской области объясняется одновременным сокращением запасов старого урожая и недостаточным поступлением новой продукции.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал заметнее из-за изменений на рынке картофеля, где одновременно продают остатки прошлогоднего урожая и более дорогую импортную продукцию, передает Politeka.

Такая ситуация влияет на ассортимент и формирование цен в магазинах.

Представители отрасли отмечают, что стоимость зависит, прежде всего, от происхождения товара. Именно поэтому разница между отдельными предложениями остается достаточно ощутимой.

В настоящее время украинские производители реализуют картофель из хранилищ по 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, в этот же период прошлого года цены находились в пределах 13–23 гривен благодаря большим объемам урожая и сезонным особенностям.

Погодные условия также повлияли на качество части запасов. Из-за утраты товарного вида отдельных партий обеспечить равномерное снабжение стало сложнее.

В то же время на полках все чаще появляется импортный картофель. Ее стоимость может составлять около 90 гривен за килограмм, поэтому такая продукция остается недоступной для многих покупателей.

По оценкам экспертов, Дефицит продуктов в Днепропетровской области объясняется одновременным сокращением запасов старого урожая и недостаточным поступлением новой продукции. Дополнительное влияние оказывает неравномерное покрытие импортными поставками.

Представители розничной торговли не исключают дальнейших изменений в стоимости. На ситуацию влияют остатки в хранилищах, покупательная активность населения и потребности предприятий перерабатывающей отрасли.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от темпов уборки нового урожая, логистических возможностей и баланса между спросом и доступным предложением.

Источник: ТСН

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