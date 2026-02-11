Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагается на разных условиях, сообщает Politeka.
Платформа "Помоги" обеспечивает бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области в частных домах и квартирах, где люди могут находиться на определенный период.
Одним из таких вариантов есть частный дом в Борисполе, ул. Льва Толстого 12, где предоставляют две комнаты для женщин с детьми от 3 до 10 лет. Обитание оборудовано автономным отоплением, водой, кухней и отдельным санузлом.
Хозяева дома акцентируют внимание на спокойном и порядочном формате проживания, рассматривают только адекватных, психически здоровых людей без асоциальных привычек и хронических личных проблем.
Еще одним примером является отдельная квартира на Парково-Сырецкой в Киеве, которую готовы предоставить одинокой женщине, которая работает неполный день и будет ухаживать за пожилым родственником.
Такой формат проживания предусматривает обеспечение базовых условий безвозмездно и рассчитан на людей, которые могут заботиться о домашнем обиходе.
Платформа также предлагает возможность временного размещения на улице Натальи Ужвый в Киеве, где энергичная женщина с ребенком может помогать незрячему пожилому мужчине мужского пола.
Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области включает в себя различные опции в зависимости от потребностей переселенцев, от квартир в городе до частных домов в пригороде, со всеми базовыми удобствами.
Каждый вариант проверяется вручную платформой "Помоги", что гарантирует контроль качества и безопасные условия для проживания.
Главная цель инициативы – предоставить украинцам комфортное место для временного пребывания, помочь адаптироваться в новых условиях и избежать стрессовых ситуаций.
