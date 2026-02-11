Безкоштовне житло для ВПО в Київській області стало доступним для переселенців через платформу "Допомагай".

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонується на різних умовах, повідомляє Politeka.

Платформа "Допомагай" забезпечує безкоштовне житло для ВПО в Київській області у приватних будинках та квартирах, де люди можуть перебувати на визначений період.

Одним із таких варіантів є приватний будинок у Борисполі, вул. Льва Толстого 12, де надають дві кімнати для жінок з дітьми віком від 3 до 10 років. Проживання обладнане автономним опаленням, водою, кухнею та окремим санвузлом.

Господарі будинку акцентують на спокійному та порядному форматі проживання, розглядають лише адекватних, психічно здорових людей без асоціальних звичок і хронічних особистих проблем.

Ще одним прикладом є окрема квартира на Парково-Сирецькій у Києві, яку готові надати одинокій жінці, яка працює неповний день та доглядатиме за літнім родичем.

Такий формат проживання передбачає забезпечення базових умов безоплатно та розрахований на людей, які можуть дбати про домашній побут.

Платформа також пропонує можливість тимчасового розміщення на вулиці Наталії Ужвий у Києві, де енергійна жінка з дитиною може допомагати незрячій людині похилого віку чоловічої статі.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області включає різні опції залежно від потреб переселенців, від квартир у місті до приватних будинків у передмісті, з усіма базовими зручностями.

Кожен варіант перевіряється вручну платформою "Допомагай", що гарантує контроль якості та безпечні умови для проживання.

Головна мета ініціативи - надати українцям комфортне місце для тимчасового перебування, допомогти адаптуватися у нових умовах та уникнути стресових ситуацій.

