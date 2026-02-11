Именно таким образом реализуется денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области в 2026 году предоставляется по обновленным условиям, сообщает Politeka.

По данным Пенсионного фонда Украины, финансовая поддержка адресована внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете и фактически проживающим в регионе. Выплаты производятся на шесть месяцев с возможностью продления при соблюдении правил программы.

Главным критерием получения является средний доход семьи за последние три месяца. Он не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало года базовая сумма составляет 2595 гривен, а максимальная - 10380 гривен на одного члена семьи.

Отдельные категории переселенцев получают денежные средства независимо от дохода. Это пенсионеры с низкими доходами, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет, а также опекуны и приемные семьи.

Оформление происходит через местные управления социальной защиты населения. Заявители представляют документы, подтверждающие статус ВПЛ и доходы. После проверки информации принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Киевской области.

Программа частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это помогает семьям сохранять стабильность бюджета и быстро адаптироваться к новой среде.

Регулярные выплаты позволяют переселенцам планировать ежемесячные расходы и избегать непредвиденных финансовых затруднений в повседневной жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.