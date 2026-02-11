Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році надається за оновленими умовами, повідомляє Politeka.

За даними Пенсійного фонду України, фінансова підтримка адресована внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та фактично проживають у регіоні. Виплати здійснюють на шість місяців із можливістю продовження за дотримання правил програми.

Головним критерієм отримання є середній дохід сім’ї за останні три місяці. Він не має перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок року базова сума становить 2 595 гривень, а максимальна — 10 380 гривень на одного члена родини.

Окремі категорії переселенців отримують кошти незалежно від доходу. Це пенсіонери з низькими прибутками, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь без батьків до 23 років, а також опікуни й прийомні сім’ї.

Оформлення відбувається через місцеві управління соціального захисту населення. Заявники подають документи, що підтверджують статус ВПО та доходи. Після перевірки інформації ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

Програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це допомагає сім’ям зберігати стабільність бюджету та швидше адаптуватися у новому середовищі.

Регулярні виплати дозволяють переселенцям планувати щомісячні витрати й уникати непередбачених фінансових труднощів у повсякденному житті.

