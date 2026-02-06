Из-за ситуации в регионе введен новый график движения поездов в Сумской области, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения поездов в Сумской области вступил в силу из-за необходимости обеспечить безопасное и стабильное сообщение между населенными пунктами, сообщает Politeka.

Новый график в Сумской области предусматривает комбинированную логистику с поездами и автобусами.

Теперь №896/895 будет курсировать между Кролевцем и Фастовом, а в Шостку пассажиров будут доставлять автобусами, что позволяет избежать возможных рисков во время прямого железнодорожного движения в опасных зонах.

Такая схема "поезд плюс автобус" призвана поддержать регулярность перевозок и обеспечить безопасность пассажиров в сложных условиях.

Помимо изменений для маршрута №896/895 новый график движения в Сумской области затронул и пригородное сообщение на Конотопщине. №6542 Конотоп – Неплюево временно не будет курсировать, а пассажирам предложен альтернативный рейс №6546.

Благодаря этим изменениям жители нашего региона могут планировать поездки без задержек и с возможностью комфортной пересадки на автобус.

В то же время, железнодорожники рекомендуют пассажирам внимательно следить за объявлениями "Укрзализныци" относительно изменений в расписании, чтобы не упустить актуальные данные и иметь возможность организовать передвижение по новой схеме.

По словам представителей железнодорожной компании, такие корректировки позволяют гибко реагировать на ситуацию безопасности и поддерживать регулярность сообщения.

Перевозчик отмечает, что планирует оперативно информировать пассажиров о любых изменениях во избежание путаницы и обеспечить бесперебойную работу всех маршрутов.

Сотрудники железной дороги отмечают, что такие меры временные и направлены на обеспечение безопасной перевозки граждан в непростых условиях.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: с чем возникли серьезные проблемы в магазинах.

Также Politeka сообщала, Новый график движения поездов в Сумской области: какие рейсы изменили маршрут.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах: кто может принять участие в этой программе.