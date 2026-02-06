Через безпекову ситуацію в регіоні запроваджено новий графік руху поїздів у Сумській області, тому розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху поїздів у Сумській області набрав чинності через необхідність забезпечити безпечне та стабільне сполучення між населеними пунктами, повідомляє Politeka.

Новий графік в Сумській області передбачає комбіновану логістику з поїздами та автобусами.

Відтепер №896/895 курсуватиме між Кролевцем та Фастовом, а до Шостки пасажирів доставлятимуть автобусами, що дозволяє уникнути можливих ризиків під час прямого залізничного руху в небезпечних зонах.

Така схема "поїзд плюс автобус" покликана підтримати регулярність перевезень та гарантувати безпеку пасажирів у складних умовах.

Окрім змін для маршруту №896/895, новий графік руху в Сумській області торкнувся і приміського сполучення на Конотопщині. №6542 Конотоп – Неплюєве тимчасово не курсуватиме, а пасажирам запропоновано альтернативний рейс №6546.

Завдяки цим змінам мешканці нашого регіону можуть планувати поїздки без значних затримок і з можливістю комфортної пересадки на автобус.

Водночас, залізничники рекомендують пасажирам уважно стежити за оголошеннями "Укрзалізниці" щодо змін у розкладі, щоб не пропустити актуальні дані і мати можливість організувати пересування за новою схемою.

За словами представників залізничної компанії, такі коригування дозволяють гнучко реагувати на безпекову ситуацію та підтримувати регулярність сполучення.

Перевізник наголошує, що планує оперативно інформувати пасажирів про будь-які зміни, щоб уникнути плутанини та забезпечити безперебійну роботу всіх маршрутів.

Працівники залізниці наголошують, що такі заходи тимчасові і спрямовані на забезпечення безпечного перевезення громадян у непростих умовах.

