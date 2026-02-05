Ограничения движения транспорта в Киеве на достаточно долгий период создали неудобства местным жителям и гостям столицы.

Ограничения движения транспорта в Киеве связаны с гарантийным ремонтом деформационных швов на Южном мостовом переходе и правобережной эстакаде со стороны села Корчеватое в направлении с правого на левый берег, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте КГГА со ссылкой на «Киевавтодор», ограничения движения транспорта в Киеве введены на период с 31 января по 28 февраля из-за ремонтных работ на Южном мосту.

Работы выполняют специалисты коммунального предприятия «Киевавтодоргород», которые в течение дня с 8:00 до 16:00 дежурят частичное ограничение движения транспорта в Киеве в каждой полосе для безопасного проведения работ.

В городской администрации отметили, что такие меры необходимы для поддержания безопасного состояния моста, поскольку предварительный ремонт не охватывал всех конструкций и имеющиеся дефекты могли влиять на пропускную способность и безопасность проезда автомобилей.

Пассажиры и водители были предупреждены об изменениях заранее из-за официальных сообщений КГГА.

Ранее в столице проводились масштабные работы на транспортных сооружениях. В частности, 28 ноября открыли проезд по обновленному путепроводу вблизи метро «Дарница».

Его реконструкцию приступили в декабре 2024 года. По словам городского головы Виталия Кличко, старый путепровод построили еще в 1963 году и с тех пор он ни разу не подлежал капитальному ремонту.

При обновлении мостовики установили новые опоры, пролетные строения, ригели, мостовое полотно и устроили асфальтобетонное покрытие на путепроводе и подходах к нему.

Также были обновлены все коммуникации, установлено современное LED-освещение, перильное и барьерное ограждение, шумозащитные экраны и смежные вело-пешеходные тротуары.

