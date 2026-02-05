Обмеження руху транспорту в Києві на достатньо довгий період створили незручності для місцевих мешканців та гостей столиці.

Обмеження руху транспорту в Києві пов’язані з гарантійним ремонтом деформаційних швів на Південному мостовому переході та правобережній естакаді з боку села Корчувате у напрямку з правого на лівий берег, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті КМДА з посиланням на «Київавтодор», обмеження руху транспорту в Києві введені на період з 31 січня до 28 лютого через ремонтні роботи на Південному мосту.

Роботи виконують фахівці комунального підприємства «Київавтошляхміст», які протягом дня з 8:00 до 16:00 чергують часткове обмеження руху транспорту в Києві в кожній смузі для безпечного проведення робіт.

У міській адміністрації зазначили, що такі заходи необхідні для підтримки безпечного стану мосту, оскільки попередній ремонт не охоплював усіх конструкцій і наявні дефекти могли впливати на пропускну здатність та безпеку проїзду автівок.

Пасажири та водії були попереджені про зміни заздалегідь через офіційні повідомлення КМДА.

Раніше у столиці вже проводили масштабні роботи на транспортних спорудах. Зокрема, 28 листопада відкрили проїзд оновленим шляхопроводом поблизу метро «Дарниця».

Його реконструкцію розпочали у грудні 2024 року. За словами міського голови Віталія Кличка, старий шляхопровід звели ще 1963 року і відтоді він жодного разу не підлягав капітальному ремонту.

Під час оновлення мостовики встановили нові опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно та влаштували асфальтобетонне покриття на шляхопроводі й підходах до нього.

Також було оновлено всі комунікації, встановлено сучасне LED-освітлення, перильне та бар’єрне огородження, шумозахисні екрани і облаштовано суміжні вело-пішохідні тротуари.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.