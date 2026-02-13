Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області залишається важливим інструментом підтримки переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонують для жінок та людей старшого віку, які втратили власні домівки через війну, повідомляє Politeka.

В Одесі наразі доступні кілька форматів розміщення для внутрішньо переміщених осіб. Один із варіантів — окрема кімната у двокімнатній квартирі, де проживає 68-річна жінка. Пропозиція орієнтована на переселенок, зацікавлених у спокійному спільному побуті та щоденному спілкуванні. Зв’язок із власницею можливий у денний час.

Ще одна можливість — трикімнатне помешкання на першому поверсі з повним набором зручностей. Одеська родина готова безоплатно поселити самотню жінку пенсійного віку 60–70 років для довгострокового проживання. Серед умов — доброзичливий характер, відсутність шкідливих звичок і втрата власного житла. Господарі запевняють у підтримці та безпечному середовищі.

Окремо пропонується проживання у приватному будинку з індивідуальною кімнатою. Варіант розрахований на жінок до 55 років, охайних і неконфліктних. Житлові умови безкоштовні, натомість передбачена допомога з нескладними домашніми справами.

Представники громадських ініціатив радять перед заселенням обговорювати всі деталі, мати документи для підтвердження статусу ВПО та регулярно перевіряти актуальність оголошень.

Фахівці радять звертатися лише до перевірених джерел та завчасно уточнювати умови проживання перед заселенням.

