Во Львовской области организована система поддержки, где предоставляют бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области предоставляют несколько благотворительных и государственных организаций, работающих для обеспечения базовых потребностей граждан, сообщает Politeka.

Так, БО БФ "Каритас – Львов УГКЦ" оказывает помощь внутренне перемещенным лицам во Львовской области. Организация поддерживает ВПЛ, предоставляя им бесплатные продукты и базовые средства для жизни в новых условиях.

Дополнительно, благотворительный фонд "Каритас УГКЦ Львов" помогает практически всем категориям населения, включая детей, пенсионеров, женщин, переселенцев, малообеспеченных и многодетных семей.

Организация может время от времени устраивать выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров во Львовской области. А также – фонд предоставляет консультации по дополнительной поддержке для семей и пожилых людей.

Еще одним учреждением, поддерживающим уязвимые категории, является Центр волонтерства "Корпорация добрых дел". Они помогают людям, которые действительно в этом нуждаются, включая детей, пожилых людей, женщин, переселенцев и малообеспеченных семей.

Также помощь оказывает Благотворительный Фонд Анны-Марии, который работает с детьми, малообеспеченными и многодетными семьями, а также переселенцами.

Благодаря деятельности этих учреждений продовольственная и другая гуманитарная поддержка доступна для различных категорий населения, нуждающихся в заботе.

Организации призывают всех нуждающихся в поддержке следить за официальными сайтами благотворительных фондов и их страницами в соцсетях. Там постоянно публикуют актуальную информацию о выдаче помощи.

