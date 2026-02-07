У Львівській області організовано систему підтримки, де надають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Львівській області надають кілька благодійних і державних організацій, які працюють задля забезпечення базових потреб громадян, повідомляє Politeka.

Так, БО БФ "Карітас - Львів УГКЦ" надає допомогу внутрішньо переміщеним особам у Львівській області. Організація підтримує ВПО, надаючи їм безкоштовні продукти та базові засоби для життя в нових умовах.

Додатково, благодійний фонд "Карітас УГКЦ Львів" допомагає практично всім категоріям населення, включно з дітьми, пенсіонерами, жінками, переселенцями, малозабезпеченими та багатодітними сім’ями.

Організація може час від часу також влаштовувати видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Львівській області. А також - фонд надає консультації щодо додаткової підтримки для сімей і літніх людей.

Ще однією установою, яка підтримує вразливі категорії, є Центр Волонтерства "Корпорація добрих справ". Вони допомагають людям, які дійсно цього потребують, включно з дітьми, літніми людьми, жінками, переселенцями та малозабезпеченими сім’ями.

Також допомогу надає Благодійний Фонд "Анни-Марії", який працює з дітьми, малозабезпеченими та багатодітними сім’ями, а також переселенцями.

Завдяки діяльності цих установ, продовольча та інша гуманітарна підтримка доступна для різних категорій населення, що потребують турботи.

Організації закликають всіх, хто потребує підтримки, слідкувати за офіційними сайтами благодійних фондів та їхніми сторінками у соцмережах. Там завжди публікують актуальну інформацію про видачу допомоги.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.