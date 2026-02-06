Подорожание проезда в Винницкой области уже повлияло на семейные бюджеты местных жителей, так что рассказываем детали.

Подорожание проезда в Винницкой области, которое касается одного из автобусных маршрутов и объясняется повышением расходов перевозчиков, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Винницкой области стало темой обсуждений в соцсетях после того, как в Facebook появилось объявление о повышении расценок на маршруте Винница-Казатин.

В сообщении говорится, что в связи с повышением стоимости составляющих тарифа с 15 января 2026 года по маршруту Винница-Казатин цена билета увеличилась до 120 гривен.

Эта информация вызвала большой резонанс среди пассажиров. По словам Вячеслава Дармороса, представителя ассоциации перевозчиков, стоимость билета на данный маршрут не пересматривалась достаточно длительно, поэтому повышение вполне оправдано.

Он пояснил, что в среднем по региону стоимость составляет 2 гривны 40 копеек за километр, тогда как на маршруте в Казатин сейчас действует значительно более низкая цена, даже с учетом подорожания проезда в Винницкой области.

Расстояние между Винницей и железнодорожным вокзалом Казатина составляет 85 км, поэтому текущий тариф не покрывает фактических расходов перевозчика.

Вячеслав Дарморос отметил, что по сравнению с другими маршрутами региона цена на поездку в Казатин оставалась очень лояльной для пассажиров.

К примеру, рейс из Винницы на Хмельник имеет протяженность 63 километра, а стоимость поездки составляет 161 гривну. Это значительно меньше, чем тариф в Казатин.

Поэтому, начиная с 15 января 2026 года, местные жители были вынуждены привыкнуть к большим расходам на поездки по региону.

