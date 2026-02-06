Подорожчання проїзду у Вінницькій області вже вплинуло на сімейні бюджети місцевих жителів, тож розповідаємо деталі.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області, яке стосується одного із автобусних маршрутів та пояснюється підвищенням витрат перевізників, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Вінницькій області стало темою обговорень у соцмережах після того, як у Facebook з’явилося оголошення про підняття розцінок на маршруті Вінниця-Козятин.

У повідомленні йдеться, що, у зв’язку з підвищенням вартості складових тарифу, з 15 січня 2026 року по маршруту Вінниця-Козятин ціна квитка збільшилася до 120 гривень.

Ця інформація викликала чималий резонанс серед пасажирів. За словами Вячеслава Дармороса, представника асоціації перевізників, вартість квитка на даний маршрут не переглядали досить тривалий час, тож підвищення цілком виправдане.

Він пояснив, що в середньому по регіону вартість складає 2 гривні 40 копійок за кілометр, тоді як на маршруті до Козятина наразі діє значно нижча ціна, навіть з урахуванням подорожчання проїзду у Вінницькій області.

Відстань між Вінницею та залізничним вокзалом Козятина становить 85 кілометрів, тому поточний тариф не покриває фактичних витрат перевізника.

Вячеслав Дарморос зазначив, що порівняно з іншими маршрутами регіону, ціна на поїздку до Козятина залишалася дуже лояльною для пасажирів.

Наприклад, рейс з Вінниці на Хмільник має протяжність 63 кілометри, а вартість поїздки становить 161 гривню. Це значно менше, ніж тариф до Козятина.

Тож починаючи з 15 січня 2026 року місцеві жителі були змушені звикнути до більших витрат на поїздки по регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.