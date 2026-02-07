Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області також передбачає модернізацію обладнання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з початку 2026 року, охоплюючи водопостачання, утримання житлового фонду та вивезення сміття, повідомляє Politeka.

Власники приватних будинків тепер сплачують 37,50 грн на місяць за одну особу, мешканці багатоповерхівок — 36,55 грн. Рахунки нараховуються автоматично, без необхідності додаткових дій.

У «Менакомунпослузі» зазначають, що зміни пов’язані зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат. Нові ставки дозволяють забезпечити стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримати якість послуг навіть у пікові періоди.

На останньому засіданні міської ради обговорювали й соціальні програми. Проєкт «єВідновлення» передбачає компенсації для мешканців, чиє житло постраждало від бойових дій. Один із заявників вже отримав 30 580 грн на ремонтні роботи.

Фахівці радять сплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути заборгованості та штрафів. Контроль нарахувань і планування бюджету допомагають отримувати стабільні послуги й підтримувати інфраструктуру у належному стані.

Нові тарифи враховують пільги та державну підтримку соціально вразливих категорій населення. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області також передбачає модернізацію обладнання, планові ремонти та оновлення мереж для безпечного водопостачання й утримання житлового фонду.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями комунальних служб, щоб бути в курсі актуальних тарифів, можливих компенсацій і змін у нарахуваннях.

Раціональне використання ресурсів і своєчасне планування платежів допомагає зменшити фінансове навантаження та зберегти стабільну роботу житлово-комунальної системи.

