Новый график движения поездов во Львове появился после запуска обновленного состава в Буковель, сообщает Politeka.
В компании подчеркнули, что новый рейс имеет социальную направленность и призван помочь военным после службы, а также создать комфортные условия для детских групп и семей, планирующих поездки в Карпаты.
Первыми пассажирами стали путешественники пассажирских составов №808Ш с сообщением Львов-Ворохта и №807Ш Ворохта-Львов, получившие дополнительные бонусы от партнеров перевозчика.
В первый рейс пассажирам вручили сувениры от аквапарка Мавка, что стало частью партнерской программы поддержки туристического направления.
Представители "Укрзализныци" отметили, что таким образом стремятся сделать путешествия более приятными и мотивировать украинцев чаще выбирать железнодорожный транспорт для внутренних путешествий.
Именно поэтому новый график движения поездов во Львове предусматривает удобную стыковку для тех, кто направляется на отдых в горные курорты.
Кроме того, компания сообщила о дополнительных преимуществах для следующих пассажиров. Все, кто купит билет на этот склад, смогут получить 15% скидку на путешествия на ратраках в Буковеле.
Такая инициатива стала частью комплексной программы популяризации зимнего туризма и поддержки украинских курортов.
"Укрзализныця" также подчеркнула, что новый график движения поездов во Львове направлен на улучшение доступности поездок в популярные туристические места.
Железнодорожный перевозчик подчеркнул, что пассажирский состав будет способствовать реабилитации украинских защитников, отдыха детских групп и оздоровлению украинских семей.
