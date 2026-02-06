Новий графік руху поїздів у Львові пов’язаний із запуском оновленого рейсу до однієї з найбільш відбвідуваних туристичних точок.

Новий графік руху поїздів у Львові з’явився після запуску оновленого складу до Буковеля, повідомляє Politeka.

У компанії наголосили, що новий рейс має соціальне спрямування і покликаний допомогти військовим після служби, а також створити комфортні умови для дитячих груп і сімей, які планують поїздки в Карпати.

Першими пасажирами стали мандрівники пасажирських складів №808Ш зі сполученням Львів-Ворохта та №807Ш Ворохта-Львів, які отримали додаткові бонуси від партнерів перевізника.

Під час першого рейсу пасажирам вручили сувеніри від аквапарку Мавка, що стало частиною партнерської програми підтримки туристичного напрямку.

Представники "Укрзалізниці" зазначили, що таким чином прагнуть зробити подорожі більш приємними та мотивувати українців частіше обирати залізничний транспорт для внутрішніх мандрівок.

Саме тому новий графік руху поїздів у Львові передбачає зручні стикування для тих, хто прямує на відпочинок у гірські курорти.

Крім того, компанія повідомила про додаткові переваги для наступних пасажирів. Усі, хто придбає квиток на цей склад, зможуть отримати знижку 15% на подорожі на ратраках у Буковелі.

Така ініціатива стала частиною комплексної програми популяризації зимового туризму та підтримки українських курортів.

"Укрзалізниця" також підкреслила, що новий графік руху поїздів у Львові спрямований на покращення доступності поїздок до популярних туристичних місць.

Залізничний перевізник наголосив, що пасажирський склад сприятиме реабілітації українських захисників, відпочинку дитячих груп та оздоровлення українських родин.

