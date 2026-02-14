Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области позволяет украинцам, бежавшим от войны, найти временное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляют через платформу "Помогай", которая позволяет быстро и бесплатно найти жилище в безопасных городах Украины, сообщает Politeka.

Сейчас в городе Одесса доступны разные варианты, где переселенцы могут остаться во время войны. На улице Жуковского предлагают отдельную комнату в двухкомнатной квартире для женщины в спокойной обстановке с хозяйкой 68 лет.

Связь возможна по телефону до 18:00 ежедневно, а проживание происходит на дружеских условиях без дополнительных обязанностей.

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области доступен на проспекте Князя Владимира Великого.

Порядочная семья из Одессы готова принять одинокую женщину пенсионного возраста от 60 до 70 лет в трехкомнатную квартиру на первом этаже. Комната оборудована всем необходимым.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно найти на улице Бригадной в частном секторе облцентра.

Предлагают отдельную комнату со всеми удобствами для женщины в возрасте до 55 лет, которая будет помогать хозяевам по дому. Важно, чтобы жительница была чистоплотной и не имела вредных привычек.

Во всех этих вариантах крыша над головой предоставляется временно или на более длительный период в зависимости от потребностей переселенцев. Каждый, кто ищет убежища, может обращаться непосредственно по указанным в объявлениях контактам и договариваться об условиях проживания.

Благодаря неравнодушным людям и платформе "Помогай", у украинцев есть легкий способ найти проверенный дом или квартиру и наконец-то почувствовать себя в безопасности.

Кстати, квартиры на платформе предлагаются не только в Украине, но и случаются варианты за рубежом.

