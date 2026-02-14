Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області дозволяє українцям, які втікали від війни, знайти тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надають через платформу "Допомагай", що надає можливість швидко та безкоштовно знайти помешкання у безпечних містах України, повідомляє Politeka.

Зараз у місті Одеса доступні різні варіанти, де переселенці можуть залишитися на час війни. Так, на вулиці Жуковського пропонують окрему кімнату в двокімнатній квартирі для жінки у спокійній обстановці з господинею 68 років.

Зв’язок можливий через телефон до 18:00 щодня, а проживання відбувається на дружніх умовах без додаткових обов’язків.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО в Одеській області доступний на проспекті Князя Володимира Великого.

Порядна сім’я з Одеси готова прийняти одиноку жінку пенсійного віку від 60 до 70 років у трьохкімнатну квартиру на першому поверсі. Кімната обладнана всім необхідним.

Також безкоштовне житло для ВПО в Одеській області можна знайти на вулиці Бригадній у приватному секторі облцентру.

Пропонують окрему кімнату з усіма зручностями для жінки до 55 років, яка буде допомагати господарям по дому. Важливо, щоб мешканка була охайною та не мала шкідливих звичок.

В усіх цих варіантах дах над головою надається тимчасово або на довший період залежно від потреб переселенців. Кожен, хто шукає прихисток, може звертатися безпосередньо за вказаними в оголошеннях контактами та домовлятися про умови проживання.

Завдяки небайдужим людям та платформі "Допомагай", українці мають легкий спосіб знайти перевірений дім чи квартиру і нарешті відчути себе в безпеці.

До слова, помешкання на платформі пропонуються не лише в України, а й трапляються варіанти за кордоном.

