График отключения газа с 9 по 15 февраля в Житомирской области вступит в силу из-за регламентных работ на местных газовых сетях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставили на официальном сайте местного филиала ООО «Газораспределительные сети Украины».

Инициатива направлена ​​на повышение безопасности эксплуатации трубопроводов и оборудования.

Первые ограничения почувствуют жители села Бучманы с 10 по 11 февраля 2026 года. Газоснабжение временно приостановлено при проверке труб, герметичности систем и работоспособности приборов. Жителей предупредили о необходимости ограничить использование газовых устройств в этот период.

В Радомышле подача голубого топлива будет временно ограничена для отдельных домов по ул. Большая Житомирская, 25-27 и ул. Михаила Грушевского, 3 и 19. Работы запланированы на 10–11 февраля и включают в себя техническое обслуживание для стабильного и безопасного функционирования сети.

12 февраля отключение коснется сел Раковщина, Гуничи, Камень и Большие Мошки. Местным советуют планировать бытовые нужды с учетом этого графика.

Для безопасной подготовки рекомендуют проверить исправность газовых приборов, закрыть краны перед отключением и подготовить альтернативные источники обогрева или приготовления пищи. Следует сообщить всем членам семьи о графике и обеспечить доступ ремонтным бригадам для оперативного возобновления подачи.

Местные напоминают, что соблюдение правил безопасности и внимательность при отключении помогают избежать аварийных ситуаций и обеспечивают стабильную работу системы.

График отключения газа с 9 по 15 февраля в Житомирской области относится только к указанным населенным пунктам и не влияет на другие районы региона.

