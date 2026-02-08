Графік відключення газу з 9 по 15 лютого в Житомирській області стосується лише зазначених населених пунктів.

Графік відключення газу з 9 по 15 лютого в Житомирській області набуде чинності через регламентні роботи на місцевих газових мережах, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надали на офіційному сайті місцевої філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Ініціатива спрямована на підвищення безпеки експлуатації трубопроводів та обладнання.

Перші обмеження відчують мешканці села Бучмани з 10 по 11 лютого 2026 року. Газопостачання тимчасово призупинено на час перевірки труб, герметичності систем і працездатності приладів. Жителів попередили про необхідність обмежити використання газових пристроїв у цей період.

У Радомишлі подача блакитного палива буде тимчасово обмежена для окремих будинків на вул. Велика Житомирська, 25–27, та вул. Михайла Грушевського, 3 і 19. Роботи заплановані на 10–11 лютого і включають технічне обслуговування для стабільного та безпечного функціонування мережі.

12 лютого відключення торкнеться сіл Раківщина, Гуничі, Камінь та Великі Мошки. Місцевим радять планувати побутові потреби з урахуванням цього графіка.

Для безпечної підготовки мешканцям рекомендують перевірити справність газових приладів, закрити крани перед відключенням та підготувати альтернативні джерела обігріву або приготування їжі. Варто повідомити всіх членів родини про графік і забезпечити доступ ремонтним бригадам для оперативного відновлення подачі.

Місцеві нагадують, що дотримання правил безпеки та уважність під час відключення допомагають уникнути аварійних ситуацій і забезпечують стабільну роботу системи.

Графік відключення газу з 9 по 15 лютого в Житомирській області стосується лише зазначених населених пунктів і не впливає на інші райони регіону.

