Энергетики предупреждают о плановых работах в электросетях Винницкой области на 9 февраля 2026 года и соответствующих графиках отключения света, сообщает Politeka.
По данным облэнерго, в пределах обслуживания Замостянского района электросетей в Винницкой области дополнительный график отключения света 9 февраля будет действовать с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:
- Агрономическое (некоторые дома по ул. Грушевского, Элитная, Зеленая, Леси Украинки, Садовая, Центральная, Мичурина);
- Бохоники (Нечая, Дружбы, Европейская, Единства, Заречная, Богуна, Апрельская, Лесная, Ратушной, Независимости, Курченко, Победы, Полевая, Садовая, Солнечная, Юбилейная);
- Ровец (Биличенко, Дружбы, Мира, Набережная, Садовая, Солнечная, Украинская);
- Горбаневка (Независимости, Майская, Украинская);
- Ильковка (Набережная).
Также в понедельник с 9 до 17 часов плановое обесточивание состоится в пределах Гайсинской городской территориальной общины, а именно в селе Киблич для некоторых домов по улицам 1 Мая, Касяна, Богуна, Мира, Набережная, Победы, Южная, Северная, Задорожная, Солнечная, Украинская, Школьная, пишет Politeka.
Кроме того, в Тывровском районе электросетей Винницкой области 9 февраля дополнительный график отключения света будут применять с 10:00 до 17:00 в городе Гнивань для домов по улицам Андрея Сороки, Владимира Клоноза, Загребельного, Калиновая, Стуса, Чехова, Счастливая.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.
Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.
Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.