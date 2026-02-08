Облэнерго объявило о дополнительных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Винницкой области на понедельник, 9 февраля 2026 года.

Энергетики предупреждают о плановых работах в электросетях Винницкой области на 9 февраля 2026 года и соответствующих графиках отключения света, сообщает Politeka.

По данным облэнерго, в пределах обслуживания Замостянского района электросетей в Винницкой области дополнительный график отключения света 9 февраля будет действовать с 9:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

Агрономическое (некоторые дома по ул. Грушевского, Элитная, Зеленая, Леси Украинки, Садовая, Центральная, Мичурина);

Бохоники (Нечая, Дружбы, Европейская, Единства, Заречная, Богуна, Апрельская, Лесная, Ратушной, Независимости, Курченко, Победы, Полевая, Садовая, Солнечная, Юбилейная);

Ровец (Биличенко, Дружбы, Мира, Набережная, Садовая, Солнечная, Украинская);

Горбаневка (Независимости, Майская, Украинская);

Ильковка (Набережная).

Также в понедельник с 9 до 17 часов плановое обесточивание состоится в пределах Гайсинской городской территориальной общины, а именно в селе Киблич для некоторых домов по улицам 1 Мая, Касяна, Богуна, Мира, Набережная, Победы, Южная, Северная, Задорожная, Солнечная, Украинская, Школьная, пишет Politeka.

Кроме того, в Тывровском районе электросетей Винницкой области 9 февраля дополнительный график отключения света будут применять с 10:00 до 17:00 в городе Гнивань для домов по улицам Андрея Сороки, Владимира Клоноза, Загребельного, Калиновая, Стуса, Чехова, Счастливая.

