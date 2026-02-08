Обленерго оголосило про додаткові графіки відключення світла в деяких населених пунктах Вінницької області на понеділок, 9 лютого 2026 року.

Енергетики попереджають про планові роботи в електромережах Вінницької області на 9 лютого 2026 року та відповідні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

За даними обленерго, в межах обслуговування Замостянського району електромереж у Вінницькій області додатковий графік відключення світла 9 лютого діятиме з 9:00 до 17:00 у таких населених пунктах:

Агрономічне (деякі будинки по вул. Грушевського, Елітна, Зелена, Лесі Українки, Садова, Центральна, Мічуріна);

Бохоники (Нечая, Дружби, Європейська, Єдності, Зарічна, Богуна, Квітнева, Лісова, Ратушної, Незалежності, Курченко, Перемоги, Польова, Садова, Сонячна, Ювілейна);

Рівець (Біліченка, Дружби, Миру, Набережна, Садова, Сонячна, Українська);

Горбанівка (Незалежності, Травнева, Українська);

Ільківка (Набережна).

Також у понеділок із 9 до 17 години планове знеструмлення відбудеться в межах Гайсинської міської територіальної громади, а саме в селі Кіблич для деяких будинків по вулицях 1 Травня, Касяна, Богуна, Миру, Набережна, Перемоги, Південна, Північна, задорожного, Сонячна, Українська, Шкільна, пише Politeka.

Крім того, в Тиврівському районі електромереж у Вінницькій області 9 лютого додатковий графік відключення світла будуть застосовувати з 10:00 до 17:00 у місті Гнівань для будинків по вулицях Андрія Сороки, Володимира Клоноза, Загребельного, Калинова, Стуса, Чехова, Щаслива.

