ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на понедельник и вторник, 9 и 10 февраля 2026 года.

В Одесской области 9 и 10 февраля 2026 года будут действовать дополнительные графики отключения света, связанные с проведением плановых профилактических работ в электросетях, сообщает Politeka.

В частности, по данным ДТЭК, в понедельник, 9 февраля, в Одесской области дополнительные графики отключения света будут применяться в пределах Черноморского городского территориального общества. Приблизительно с 8:00 до 17:00 без электроэнергии останутся жители поселка Александровка по следующим адресам:

ул. Уютная, 1, 1А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39;

Озерная, 1;

Успешная, 2, 2Б, 5;

Центральная, 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-11, 11/2, 11А, 13, 13А, 13Б, 13/Г, 14-18, 18А, 19-21, 21А, 22-25,3 31А, 31Б, 32-36, 36А, 38, 38А;

пер. Западный, 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 7Б, 7В, 8, 9, 11, 13, 15;

Северный, 1, 1/М, 2, 2А, 3, 3Б, 4-6, 8-11.

Во вторник, 10 февраля 2026 года, дополнительные графики отключения света в Одесской области коснутся Куяльницкого поселкового территориального общества, пишет Politeka. Обесточение там будет происходить по следующей схеме:

с 8:00 до 20:00 – Бочмановка (ул. Центральная, Шевченко), Новоселовка (Молодежная, Садовая, Семенная, Новоселов), Чубовка (Привокзальная, Петровского), Гертопы ;

(ул. Центральная, Шевченко), (Молодежная, Садовая, Семенная, Новоселов), (Привокзальная, Петровского), ; с 8:00 до 17:00 – Станиславка (Школьная, Центральная, Заречная, Комаровская), Климентово (Центральная).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.