ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в Одеській області на понеділок і вівторок, 9 та 10 лютого 2026 року.

В Одеській області 9 та 10 лютого 2026 року діятимуть додаткові графіки відключення світла, повʼязані з проведенням планових профілактичних робіт в електромережах, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними ДТЕК, у понеділок, 9 лютого, в Одеській області додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати в межах Чорноморської міської територіальної громади. Приблизно з 8:00 до 17:00 без електроенергії залишаться мешканці селища Олександрівка за такими адресами:

вул. Затишна, 1, 1А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39;

Озерна, 1;

Успішна, 2, 2Б, 5;

Центральна, 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-11, 11/2, 11А, 13, 13А, 13Б, 13/Г, 14-18, 18А, 19-21, 21А, 22-25, 25А, 26-28, 30, 31, 31А, 31Б, 32-36, 36А, 38, 38А;

пров. Західний, 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 7Б, 7В, 8, 9, 11, 13, 15;

Північний, 1, 1/М, 2, 2А, 3, 3Б, 4-6, 8-11.

У вівторок, 10 лютого 2026 року, додаткові графіки відключення світла в Одеській області торкнуться Куяльницької селищної територіальної громади, пише Politeka. Знеструмлення там відбуватимуться за такою схемою:

з 8:00 до 20:00 – Бочманівка (вул. Центральна, Шевченка), Новоселівка (Молодіжна, Садова, Насіннева, Новоселів), Чубівка (Привокзальна, Петровського), Гертопи ;

(вул. Центральна, Шевченка), (Молодіжна, Садова, Насіннева, Новоселів), (Привокзальна, Петровського), ; з 8:00 до 17:00 – Станіславка (Шкільна, Центральна, Зарічна, Комарівська), Климентове (Центральна).

