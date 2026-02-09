Возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей, поэтому составлены графики отключения света в Полтавской области на 10 февраля.

Графики отключения света в Полтавской области вводятся на 10 февраля из-за масштабных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

В связи с проведением работ в сетях Чернухинского территориального общества возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электричества с 9 до 15 часов в следующих населенных пунктах:

с.Грушкивка улицы — Заяривська, Леси Украинкы, Олексия Прыпутня, Перемогы.

Заяривська, Леси Украинкы, Олексия Прыпутня, Перемогы. с.Короваи улицы — пров.Васыля Колищака, ул.Калынова, Косынська, Леси Украинкы, Перемогы, Садова, Шевченка.

пров.Васыля Колищака, ул.Калынова, Косынська, Леси Украинкы, Перемогы, Садова, Шевченка. с.Лутайка улицы — Вышнева, Мыру, Набережна, Свободы, Сергия Сорокы, Шкильна.

Вышнева, Мыру, Набережна, Свободы, Сергия Сорокы, Шкильна. с.Польове — ул.Польова

ул.Польова с.Саивка — ул.Вячеслава Лысенка

10.02.2026 года в Новосанжарской общине света не будет из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Они продлятся с 8 до 16 часов в части следующих населенных пунктов:

с.Козубы улицы — Забережна, Леси Украинкы пров., Молодижна, Набережна, Панаса Мырного, Польова, Шевченка, Шкильна, Шкильний пров.;

— Забережна, Леси Украинкы пров., Молодижна, Набережна, Панаса Мырного, Польова, Шевченка, Шкильна, Шкильний пров.; с.Лахны ул. — 8 Березня;

— 8 Березня; с.Малый Кобелячок улицы — Береговый пров., Квитнева, Кустарный пров., Леонида Каденюка, Луговый пров., Мыру, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Набережный пров., Нафтовый пров., Незалежности, Польова, Урожайный пров., Черемушкы, Ювилейна;

— Береговый пров., Квитнева, Кустарный пров., Леонида Каденюка, Луговый пров., Мыру, Мыхайла Грушевського, Молодижна, Набережный пров., Нафтовый пров., Незалежности, Польова, Урожайный пров., Черемушкы, Ювилейна; с.Шовкопляси улицы — Валермя Бмлаша, Леси Украинкы, Сердюкивська, Сильськый пров., Шевченка, Шкильна.

Жителям, указанным выше населенным пунктам, следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

