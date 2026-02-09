Графіки відключення світла у Полтавській області вводяться на 10 лютого через масштабні роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.
Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».
У зв'язку із проведенням робіт у мережах Чорнухинської територіальної громади можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики з 9 до 15 години в наступних населених пунктах:
- с.Грушківка вулиці — Заярівська, Лесі Українки, Олексія Припутня, Перемоги.
- с.Короваї вулиці — пров.Василя Коліщака, вул.Калинова, Косинська, Лесі Українки, Перемоги, Садова, Шевченка.
- с.Лутайка вулиці — Вишнева, Миру, Набережна, Свободи, Сергія Сороки, Шкільна.
- с.Польове — вул.Польова
- с.Саївка — вул.Вячеслава Лисенка
10.02.2026 року в Новосанжарській громаді світла не буде через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Вони триватимуть з 8 до 16 години в частині наступних населених пукнтів:
- с.Козуби вулиці — Забережна, Лесі Українки пров., Молодіжна, Набережна, Панаса Мирного, Польова, Шевченка, Шкільна, Шкільний пров.;
- с.Лахни вул. — 8 Березня;
- с.Малий Кобелячок вулиці — Береговий пров., Квітнева, Кустарний пров., Леоніда Каденюка, Луговий пров., Миру, Михайла Грушевського, Молодіжна, Набережний пров., Нафтовий пров., Незалежності, Польова, Урожайний пров., Черемушки, Ювілейна;
- с.Шовкопляси вулиці — Валерія Білаша, Лесі Українки, Сердюківська, Сільський пров., Шевченка, Шкільна.
Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Полтавській області: кого з українців у 2026 році додали у список отримувачів.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: кому нададуть дах над головою.
Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Полтавській області: на що доводиться витрачати найбільше.