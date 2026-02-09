Можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, тому складено графіки відключення світла у Полтавській області на 10 лютого.

Графіки відключення світла у Полтавській області вводяться на 10 лютого через масштабні роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах Чорнухинської територіальної громади можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики з 9 до 15 години в наступних населених пунктах:

с.Грушківка вулиці — Заярівська, Лесі Українки, Олексія Припутня, Перемоги.

Заярівська, Лесі Українки, Олексія Припутня, Перемоги. с.Короваї вулиці — пров.Василя Коліщака, вул.Калинова, Косинська, Лесі Українки, Перемоги, Садова, Шевченка.

пров.Василя Коліщака, вул.Калинова, Косинська, Лесі Українки, Перемоги, Садова, Шевченка. с.Лутайка вулиці — Вишнева, Миру, Набережна, Свободи, Сергія Сороки, Шкільна.

Вишнева, Миру, Набережна, Свободи, Сергія Сороки, Шкільна. с.Польове — вул.Польова

вул.Польова с.Саївка — вул.Вячеслава Лисенка

10.02.2026 року в Новосанжарській громаді світла не буде через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Вони триватимуть з 8 до 16 години в частині наступних населених пукнтів:

с.Козуби вулиці — Забережна, Лесі Українки пров., Молодіжна, Набережна, Панаса Мирного, Польова, Шевченка, Шкільна, Шкільний пров.;

— Забережна, Лесі Українки пров., Молодіжна, Набережна, Панаса Мирного, Польова, Шевченка, Шкільна, Шкільний пров.; с.Лахни вул. — 8 Березня;

— 8 Березня; с.Малий Кобелячок вулиці — Береговий пров., Квітнева, Кустарний пров., Леоніда Каденюка, Луговий пров., Миру, Михайла Грушевського, Молодіжна, Набережний пров., Нафтовий пров., Незалежності, Польова, Урожайний пров., Черемушки, Ювілейна;

— Береговий пров., Квітнева, Кустарний пров., Леоніда Каденюка, Луговий пров., Миру, Михайла Грушевського, Молодіжна, Набережний пров., Нафтовий пров., Незалежності, Польова, Урожайний пров., Черемушки, Ювілейна; с.Шовкопляси вулиці — Валерія Білаша, Лесі Українки, Сердюківська, Сільський пров., Шевченка, Шкільна.

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області.

