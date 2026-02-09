Графики отключения света в Ровенской области на 10 февраля продлятся много часов подряд в части региона, пишет Politeka.net.
Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».
Обнародован подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 10 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.
С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения электричества в селе Корнын. Они коснутся части домов, находящихся на следующих улицах:
- 1 Травня, Вячеслава Чорновола, Вербова, Гарна, Глыбока, Дачна, Кирова, Островського, Петра Могылы, Покровська, Польова, Тыха, Франка Ивана, Центральна, Шевченка.
С 9 до 17 часов также обесточат село Радухивка. Часть домов будет без электричества на улицах:
- Волынська, Молодижна, Незалежности.
С 9 до 17 часов обесточивания коснутся населенного пункта Сухивци, однако ограничения коснутся лишь некоторых домов на улицах:
- Богдана Хмельныцького, Вышнева, Волынська, Грушевського, Друга Лисова, Замкова, Клубна, Лисова, Польова, Садова, Сонячна, Тракторна, Хутир Юзепы, Шевченка.
В селе Довголя с 9 до 17 часов не будет электричества из-за планового ремонта на электросетях. Дополнительные графики коснутся ряда домов по адресам:
- Грушевського, Грушевського пров., Довговильська, Першотравнева, Шевченка.
В городе Дубровыця ограничения электричества будут действовать с 9 до 17 часов, однако они продлятся в части домов на улицах:
- Вокзальна, Володымырська, Зализнычна.
«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.
