Обнародован подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 10 февраля.

Графики отключения света в Ровенской области на 10 февраля продлятся много часов подряд в части региона, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Обнародован подробный график плановых отключений электроэнергии в Ровенской области на 10 февраля. Ограничения связаны с проведением планируемых ремонтных и технических работ на электросетях, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения.

С 9 до 17 часов будут продолжаться ограничения электричества в селе Корнын. Они коснутся части домов, находящихся на следующих улицах:

1 Травня, Вячеслава Чорновола, Вербова, Гарна, Глыбока, Дачна, Кирова, Островського, Петра Могылы, Покровська, Польова, Тыха, Франка Ивана, Центральна, Шевченка.

С 9 до 17 часов также обесточат село Радухивка. Часть домов будет без электричества на улицах:

Волынська, Молодижна, Незалежности.



С 9 до 17 часов обесточивания коснутся населенного пункта Сухивци, однако ограничения коснутся лишь некоторых домов на улицах:

Богдана Хмельныцького, Вышнева, Волынська, Грушевського, Друга Лисова, Замкова, Клубна, Лисова, Польова, Садова, Сонячна, Тракторна, Хутир Юзепы, Шевченка.



В селе Довголя с 9 до 17 часов не будет электричества из-за планового ремонта на электросетях. Дополнительные графики коснутся ряда домов по адресам:

Грушевського, Грушевського пров., Довговильська, Першотравнева, Шевченка.

В городе Дубровыця ограничения электричества будут действовать с 9 до 17 часов, однако они продлятся в части домов на улицах:

Вокзальна, Володымырська, Зализнычна.

«Рівнеобленерго» рекомендует жителям следить за актуальными графиками отключений на официальном сайте компании, а также в чат-ботах в Viber и Telegram. Жители региона призывают заранее подготовиться к возможным перебоям с электроснабжением и учесть их при планировании повседневных дел.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: объявлена ​​новая стоимость.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какая новая стоимость.