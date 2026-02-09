Оприлюднено детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 10 лютого.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 10 лютого триватимуть багато годин поспіль в частині регіону.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Оприлюднено детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 10 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

З 9 до 17 години триватимуть обмеження електрики в селі Корнин. Вони торкнуться частини будинків, що знаходяться на наступних вулицях:

1 Травня, В'ячеслава Чорновола, Вербова, Гарна, Глибока, Дачна, Кірова, Островського, Петра Могили, Покровська, Польова, Тиха, Франка Івана, Центральна, Шевченка.

З 9 до 17 години також знеструмлять село Радухівка. Частина будинків буде без електрики на вулицях:

Волинська, Молодіжна, Незалежності.

З 9 до 17 години знеструмлення торкнуться населеного пункту Сухівці, проте обмеження зачеплять лише деякі будинки на вулицях:

Богдана Хмельницького, Вишнева, Волинська, Грушевського, Друга Лісова, Замкова, Клубна, Лісова, Польова, Садова, Сонячна, Тракторна, Хутір Юзепи, Шевченка.

В селі Довголя з 9 до 17 години не буде електрики через плановий ремонт на електромережах. Додаткові графіки торкнуться низки будинків за адресами:

Грушевського, Грушевського пров., Довговільська, Першотравнева, Шевченка.

В місті Дубровиця обмеження електрики будуть діяти з 9 до 17 години, проте вони триватимуть в частині будинків на вулицях:

Вокзальна, Володимирська, Залізнична.

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

