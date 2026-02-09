Ограничения движения транспорта в Харьковской области повлияют на удобство передвижения транспортных средств.

Ограничение движения транспорта в Харьковской области временно будет введено в Слобожанской общине из-за проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Слобожанского городского совета, ограничение в Харьковской области повлияет на движение крупногабаритного транспорта и заставит водителей временно изменить привычные маршруты.

Ограничения движения транспорта в Харьковской области будут относиться к грузовым автомобилям, которые пользуются железнодорожным переездом возле станции Занки. Ремонтные работы будет выполнять Изюмская дистанция пути на перегоне Занки – Шебелинка.

В связи с этим 12 и 13 февраля 2026 с 9:00 до 15:00 будет полностью перекрыт проезд грузовиков через переезд на 290 км ПК9 станции Занки, расположенный на автодороге С-211234 в пределах села Занки.

В этот период водители грузовиков не смогут воспользоваться указанным участком дороги, поэтому должны заранее планировать объездные пути, чтобы избежать задержек в перевозках.

Как пояснили в горсовете, запрет на проезд связан с необходимостью обеспечить безопасное проведение работ на железнодорожном пути.

Ремонт требует временного прекращения курсирования крупногабаритных машин из-за переезда. Сотрудники будут восстанавливать элементы путевой инфраструктуры и проверять техническое состояние участка.

Для минимизации неудобств водителям грузовиков предложили альтернативный маршрут.

Объезд будет организован через другой железнодорожный переезд - на 286 км ПК7 возле остановочного пункта "Дом отдыха" на автодороге С-211201 в селе Дачное.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс