Обмеження руху транспорту в Харківській області вплинуть на зручність пересування певних транспортних засобів.

Обмеження руху транспорту в Харківській області тимчасово запровадять у Слобожанській громаді через проведення ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Слобожанської міської ради, обмеження в Харківській області вплине на рух великогабаритного транспорту та змусить водіїв тимчасово змінити звичні маршрути.

Обмеження руху транспорту в Харківській області стосуватимуться вантажних автомобілів, які користуються залізничним переїздом біля станції Занки. Ремонтні роботи виконуватиме Ізюмська дистанція колії на перегоні Занки – Шебелинка.

У зв’язку з цим 12 та 13 лютого 2026 року з 9:00 до 15:00 буде повністю перекрито проїзд вантажівок через переїзд на 290 км ПК9 станції Занки, що розташований на автодорозі С-211234 у межах села Занки.

У цей період водії вантажівок не зможуть скористатися зазначеною ділянкою дороги, тому мають заздалегідь планувати об’їзні шляхи, щоб уникнути затримок у перевезеннях.

Як пояснили у міськраді, заборона на проїзд пов’язана з необхідністю забезпечити безпечне проведення робіт на залізничній колії.

Ремонт потребує тимчасового припинення курсування великогабаритних машин через переїзд. Працівники будуть відновлюсвати елементи колійної інфраструктури та перевіряти технічний стан ділянки.

Для мінімізації незручностей водіям вантажівок запропонували альтернативний маршрут.

Об’їзд буде організовано через інший залізничний переїзд — на 286 км ПК7 біля зупинного пункту "Будинок відпочинку" на автодорозі С-211201 у селі Дачне.

