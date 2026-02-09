Подорожание проезда в Кировоградской области анонсировали ранее, однако местные жители уже почувствовали, как это бьет по кошельку.

Подорожание проезда в Кировоградской области произошло в одном из городов после того, как местные власти пересмотрели тарифы на перевозку в городских автобусах после длительного периода неизменной стоимости, сообщает Politeka.

Решение было принято во время заседания исполнительного комитета Александрийского городского совета 29 января, а новые цены начали действовать с 9 февраля 2026 года.

По информации городского совета, подорожание проезда в Кировоградской области в этом случае касается как коммунального, так и частного автобусного транспорта, курсирующего по территории Александрии.

Теперь предельный тариф на большинстве городских маршрутов составляет 15 гривен за поездку. В то же время для автобусов №81/2, №81/3 и №81/4, обеспечивающих сообщение с поселком Александрийским, установили другую стоимость - 20 гривен.

Как пояснили в городском совете, перевозчики сначала предлагали значительно более высокие цены. По их расчетам, тариф в пределах города мог превысить 19 гривен, а на маршрутах в поселок - достигать 27 гривен.

Однако после анализа пассажиропотока и экономических показателей специалисты определили экономически обоснованную стоимость на уровне около 15,95 гривны по городу и более 21 гривны в направлении поселка.

В конце концов комиссия рекомендовала установить более низкие тарифы - 15 и 20 гривен соответственно, и исполком поддержал такое решение. Во время обсуждения вопроса городской голова Сергей Кузьменко отметил, что предыдущий тариф оставался неизменным почти четыре года.

За это время существенно выросли расходы перевозчиков на горючее, техническое обслуживание транспорта, закупку запчастей и оплату труда водителей.

Именно эти факторы стали основной причиной, по которой подорожание проезда в Кировоградской области стало неизбежным.

