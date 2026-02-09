Подорожчання проїзду в Кіровоградській області анонсували раніше, проте наразі місцеві мешканці вже відчули, як це бʼє по гаманцю.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області сталося в одному з міст після того, як місцева влада переглянула тарифи на перевезення у міських автобусах після тривалого періоду незмінної вартості, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради 29 січня, а нові ціни почали діяти з 9 лютого 2026 року.

За інформацією міської ради, подорожчання проїзду в Кіровоградській області у цьому випадку стосується як комунального, так і приватного автобусного транспорту, що курсує територією Олександрії.

Відтепер граничний тариф на більшості міських маршрутів становить 15 гривень за поїздку. Водночас, для автобусів №81/2, №81/3 та №81/4, які забезпечують сполучення з селищем Олександрійським, встановили іншу вартість - 20 гривень.

Як пояснили у міській раді, перевізники спочатку пропонували значно вищі ціни. За їхніми розрахунками, тариф у межах міста міг перевищити 19 гривень, а на маршрутах до селища - досягати 27 гривень.

Однак після аналізу пасажиропотоку та економічних показників фахівці визначили економічно обґрунтовану вартість на рівні близько 15,95 гривні по місту та понад 21 гривню у напрямку селища.

Зрештою, комісія рекомендувала встановити нижчі тарифи - 15 та 20 гривень відповідно, і виконком підтримав таке рішення. Під час обговорення питання, міський голова Сергій Кузьменко зазначив, що попередній тариф залишався незмінним майже чотири роки.

За цей час суттєво зросли витрати перевізників на пальне, технічне обслуговування транспорту, закупівлю запчастин та оплату праці водіїв.

Саме ці фактори стали основною причиною, через яку подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало неминучим.

