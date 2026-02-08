Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 9 по 15 февраля будут введены из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Украинцев предупреждают, что работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут введены на неделю с 9 по 15 февраля.

09.02.2026 с 9:00 до 15:00 электричества не будет в населенном пункте Косвика из-за планового ремонта. Обестоки будут в части домов на улицах:

Вышнева, Дибровы, Дружня, Зарична, Захысныкив Украины, Культуры, Лугова, Луговый пров., Мыру пров., Мыру, Млынова, Молодижна, Незалежности, Нова, Першотравнева, Покровська, Садовый, Свитанкова, Степова, Центральна, Шевченка.

10.02.2026 с 9:00 до 17:00 часов дополнительные графики будут действовать в населенном пункте Пидгайци в ряде домов на улицах:

Пидгайци, Весела, Кыивська, Лыварна, Молодижна, Монтажна.

11.02.2026 с 9:00 до 17:00 часы обесточивания продлятся в селе Щаслыве. Электричество выключат в части домов, расположенных на улицах:

Мыру, Незалежна, Польова, Хлибодарна.

13.02.2026 с 9:00 до 17:00 часы ограничения вводятся в населенном пункте Аджамка. Продолжится отключение света в некоторых домах по адресам:

Героив Украины, Карерна, Крымська, Ставкова, Фестывальна, Нововолодымыривка, Героив Украины.

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте ЧАО «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

