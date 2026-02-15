Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обирати між різними рівнями відповідальності.

У місті з’являється все більше вакансій, де роботодавці пропонують стабільні умови та офіційне працевлаштування. Актуальні пропозиції регулярно публікують на платформі work.ua, що дозволяє швидко підбирати роботу з різним графіком і навантаженням для людей старшого віку.

Мережа автозаправних комплексів OKKO відкрила набір продавців-касирів із місячною оплатою близько 22 тисяч гривень. Працівники отримують офіційне оформлення, щорічну відпустку тривалістю 24 дні, оплачувані лікарняні та своєчасні виплати. Додатково передбачене медичне страхування, що включає амбулаторне лікування, обстеження та планові огляди.

Сервісний центр побутової техніки «Молько» шукає менеджера із зарплатою від 20 до 26 тисяч гривень. Обов’язки включають прийом, видачу й доставку обладнання, а також роботу в обліковій системі 1С. П’ятиденний графік триває з 9:00 до 17:00, із чергуванням у суботу до 15:00. Новачків забезпечують навчанням і повністю обладнаним робочим місцем.

У легкій промисловості ТОВ «МІК» запрошує кравців до експериментального цеху з оплатою 35–40 тисяч гривень. Працівники шиють спецодяг, військову форму та текстильні вироби за готовими лекалами. Від кандидатів очікують уважність і практичні навички; співбесіди проходять на Північному шосе, 69.

Загалом робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє обирати між різними рівнями відповідальності, поєднувати зайнятість із особистими справами та підтримувати активний ритм життя.

