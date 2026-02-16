Подорожание продуктов в Одессе ощутили жители города, ведь средние ценники в феврале выросли по сравнению с январем.

Подорожание продуктов в Одессе стало особенно заметно на примере хлеба, мясных и молочных товаров, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Одессе свидетельствуют данные официального сайта Минфина. К примеру, средняя цена на хлеб ржаной Столичный (950 гр) поднялась до 46,50 грн, тогда как в январе она составляла 44,95 грн. У Metro ценники остались на уровне 46,50 грн.

Мясная продукция тоже выросла в цене. Так, буженина Ятрань (1 кг) в среднем стоит 736,87 грн. В магазинах Megamarket ее цена составляет 635,40 грн, у Metro – 826,20 грн, а у Novus – 749 грн.

Для сравнения среднемесячная стоимость в январе 2026 года составляла 708,67 грн. Эти колебания связаны с уменьшением производства и повышением себестоимости из-за роста цен на корма, электроэнергию и оплату труда.

Подорожание продуктов в Одессе коснулось и молочного отдела. Сметана Простонаше 20% (340 гр) выросла до 67,70 грн, тогда как средняя цена в январе составила 60,67 грн.

В Megamarket стоимость сейчас составляет 70,30 грн, у Metro – 62,50 грн, а у Novus – 70,30 грн. Рост ценников на молочную продукцию обусловлен высокими издержками производителей и перебоями с электроснабжением, заставляющими применять генераторы.

Основными причинами повышения ценников эксперты называют войну, сокращающую поголовье скота и птицы, логистические сложности и риски транспортировки, а также повышение цен на газ для теплиц.

Таким образом, изменения в ценниках уже стали заметными в повседневной жизни жителей, что создает дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

